Пермский край одержал победу на Российской студенческой весне в Красноярске Также Прикамье впервые удостоилось награды в специальной номинации «Прорыв года» Поделиться Твитнуть

В Красноярске завершилась торжественная церемония закрытия XXXIV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди образовательных организаций высшего образования. Пермский край занял первое место в общекомандном зачёте.

Два Гран-при были вручены представителям Прикамья в творческих направлениях: студентка НИУ ВШЭ-Пермь Елизавета Кузнецова в номинации «Арт» и Авторский студенческий театр «17-я Скрипка» Пермского политеха в театральном направлении за постановку «Чудо чудное», основанную на сказании Бажова «Серебряное копытце». Каждый из лауреатов получил денежную премию 100 тыс. руб. на дальнейшее развитие своих творческих проектов.

В общей сложности Пермский край завоевал 23 награды, включая лауреатство I степени в номинации «Региональная программа» — самом масштабном направлении фестиваля. Пермяки представили концертную программу «Между Было и Есть», посвящённую воспоминаниям о беззаботном детстве. Режиссёром программы выступила студентка историко-политологического факультета ПГНИУ Мария Пермякова.

«Этот проект для меня стал личной историей, которая нашла своё воплощение на сцене. Мы стремились показать, что сохранённые воспоминания — это мгновения, помогающие понять, кем мы являемся, что оставляем позади и что движет нами вперёд», — поделилась Мария Пермякова.

На церемонии закрытия также наградили победителей специальной номинации «Прорыв года», где Пермский край впервые вошёл в число лауреатов. По словам организаторов, эта награда присуждается регионам, которые получают более 50% наград от общего числа работ, представленных делегацией на конкурсную программу.

Как сообщили в региональном Агентстве по делам молодёжи, Пермский край на фестивале представляла делегация из 62 человек. В её состав вошли победители и призёры краевого фестиваля «Студенческая весна» из семи высших учебных заведений региона (ПГНИУ, ПНИПУ, ПГГПУ, ПГИК, ПГАТУ им. Д.Н. Прянишникова, ПГМУ им. Е.А. Вагнера, НИУ ВШЭ-Пермь). Среди участников были и шесть иностранных студентов. Всего пермские студенты представили 33 творческие работы в каждом из 10 направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео» и «Арт».

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