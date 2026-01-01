В Прикамье ещё 14 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ Четверо из них стали мультистобалльниками Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Министерство образования и науки Пермского края подвело итоги ЕГЭ по географии, информатике, английскому языку и биологии. 14 школьников набрали максимальные 100 баллов, а 801 участник показал высокие результаты, преодолев порог в 80 баллов.

Наибольшее количество стобалльников оказалось по информатике — 13 человек. Среди участников этого предмета 381 ученик получил более 80 баллов. По географии двое выпускников достигли максимального результата, а высокобалльниками стали 42 человека. Два школьника сдали английский на 100 баллов, а 194 участника получили более 80 баллов по иностранному языку. В этом году по биологии не было стобалльников, однако 184 выпускника показали высокий уровень знаний, набрав 80 баллов и выше.

Четыре выпускника подтвердили свой статус суперотличников, получив 100 баллов сразу по двум предметам:

Гребенкин Дмитрий из лицея № 1 в Кунгуре — математика и информатика,

Караваева Дарья из гимназии № 1 в Соликамске — русский язык и география,

Маркушина Ксения из гимназии № 6 в Перми — физика и информатика,

Юрков Александр из гимназии в Чайковском — математика и информатика.





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