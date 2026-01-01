Фестиваль «Тайны горы Крестовой» в Прикамье собрал 10 тысяч гостей На открытие пришли 6 тысяч человек Поделиться Твитнуть

В Губахе завершился юбилейный театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Как сообщили «Новому компаньону» организаторы, открытие фестиваля — «Закат на Крестовой» - посетили порядка 6 тыс. человек, а всего в событиях фестиваля, проходившего в этом году с 27 по 29 июня, приняли участие 10 тыс. гостей.

Открыл фестиваль мюзикл «Винил» (12+) от Пермского Театра-Театра. До этого мюзикл — обладатель пяти «Золотых масок» — никогда не исполнялся вне театральных стен. Специально для показа в Губахе была подготовлена концертная версия на полтора часа без антракта. При этом, по словам директора театра Егора Мухина, были сохранены основные линии сюжета и все самые известные, любимые зрителями вокальные и пластические номера.

Олег Антонов

С первыми звуками постановки на Крестовой начал накрапывать дождь, который становился всё сильнее по мере развития сюжета.

Олег Антонов

Зрители надевали дождевики и открывали зонты, но не расходились. В конце спектакля они наградили артистов аплодисментами.

Олег Антонов

«Смотрела на одном дыхании... Лучшее, что я видела», — поделилась с «Новым компаньоном» одна из зрительниц.

Уже в пятнадцатый раз фестиваль собирал зрителей в Губахе, и снова организаторы искали новые формы и содержание, добавляя смыслы.

Во второй день фестиваля, 28 июня, при поддержке благотворительного фонда «Берегиня», на основной сцене был представлен мюзикл «Музыка жизни: первый концерт» (12+), основанный на хитах группы Queen. Постановка посвящена любви и мечте, которые помогают найти причины жить. Через музыку и сюжет спектакль показывает, что победа над раком реальна, а сложные жизненные ситуации преодолимы.

Фонд «Берегиня» уже давно помогает онкобольным детям Прикамья, в том числе через проект «Музыка жизни», который существует девять лет. В рамках проекта создаются истории о преодолении болезни, рассказанные языком театра и музыки. На представлении был организован сбор средств на реабилитацию детей и подростков, победивших рак. Ранее подобное не проводилось ни в одном из малых городов Прикамья.

Всего в программе трёхдневного действа было девять постановок. Семь коллективов из разных городов, таких как Губаха, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск и Москва, представили свои спектакли на склонах горы Крестовой и других необычных локациях, включая заброшенную Верхнюю Губаху, берег Косьвы и вершину горнолыжного курорта.

«Тайны горы Крестовой» — один из ведущих культурных брендов Пермского края, организованный Камерным драматическим театром «Доминанта».

Фестиваль проходит при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края, министерства культуры региона, администрации Губахинского округа и депутатов Законодательного собрания Армена Гарсляна, Марии Коноваловой и Алексея Мазлова.

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