Арбитражный суд Перми заморозил 171 млн рублей подрядчика Фонда капремонта по иску прокуратуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск Прокуратуры Пермского края к Фонду капитального ремонта и подрядчику ООО «СТР». Ведомство требует признать недействительными договоры на выполнение работ по капремонту многоквартирных домов и применить последствия недействительности сделок. В качестве третьего лица привлечено региональное министерство ЖКХ и благоустройства, следует из картотеки дел.

Сумма исковых требований составляет 171 651 475 рублей.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер. На банковские счета ООО «СТР» наложен арест. Заморозка распространяется на все денежные средства подрядчика, включая деньги, которые будут поступать на счета в будущем, в пределах суммы иска.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 12 августа 2026 года.





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