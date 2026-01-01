Найдено уникальное фото пермского купца — первого шоколатье Урала Оно будет представлено в музейно-туристическом центре «Конфектория» Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В музейно-туристическом центре «Конфектория» на пермской эспланаде 29 июня состоится презентация редкой фотографии семьи Владимира Судоплатова — первого шоколатье Урала и Сибири.

На протяжении многих десятилетий считалось, что не сохранилось ни одного изображения Владимира Васильевича Судоплатова, купца из Перми, который основал первую шоколадную фабрику на Урале и стал владельцем конфектной фабрики «Кама» (ныне известной как Кондитерская фабрика «Пермская»). Однако, спустя более ста лет, этот редкий снимок был обнаружен в частной коллекции А.Н. Масливца и передан для изучения историкам.

Продукция Судоплатова завоевала признание на международной арене: его изделия получали награды в Париже, а ассортимент насчитывал более 400 наименований. Девиз его династии «Судоплатов марку не испортит!» стал символом высокого качества шоколада, пряников, монпансье и грильяжа, который пермяки ценили на протяжении многих лет.

В рамках презентации кандидат исторических наук Нина Баяндина, исследователь Светлана Корнилова и скульптор Олег Филимонов поделятся своими знаниями о жизни и усадьбе Судоплатова, спроектированной архитектором А.Б. Турчевичем. Также гости смогут ознакомиться с авторской выставкой-инсталляцией «Дом, в котором жил Судоплатов».

Начало презентации в 18:30.

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