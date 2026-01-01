Пермская художественная галерея признана одной из лучших в проекте «Окно в Россию» В рейтинг также вошёл Музей современного искусства ПЕРММ Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Пермская галерея заняла высокие позиции в двух престижных рейтингах проекта «Окно в Россию»: вошла в семёрку лучших художественных музеев за пределами Москвы и Санкт-Петербурга и в десятку новых музеев России, которые обязательно стоит посетить.

В галерее отметили, что это признание стало результатом не только усилий музея, но и большой работы по переезду в новое здание, сохранению коллекции и созданию пространства, где «искусство находит отклик у каждого посетителя».

В список лучших также вошли Музей современного искусства ПЕРММ, филиалы Третьяковской галереи в Калининграде и Самаре, Музей ЗИЛАРТа, Музей военно-морской славы в Кронштадте, историко-археологический парк «Новый Херсонес» в Севастополе.

«Окно в Россию» — мультимедийный проект, запущенный телеканалом RT при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Его цель — познакомить зарубежную аудиторию с Россией, её культурой, историей, языком, а также предоставить информацию о жизни, образовании, оформлении гражданства и других вопросах.

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