Инвестиции «НОВОГОР-Прикамье» в 2025 году составили почти 2 млрд рублей Средства направлены на развитие сетей водоснабжения и водоотведения Перми Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «НОВОГОР-Прикамье»

В рамках публичных слушаний годового отчета «НОВОГОР-Прикамье» главный управляющий директор компании Сергей Касаткин представил ключевые итоги деятельности ресурсоснабжающей организации за 2025 год депутатам Пермской городской думы, представителям администраций Пермского края и Перми, контролирующих органов и общественности.

По словам Сергея Касаткина, динамика вложений ежегодно растёт. В модернизацию инфраструктуры вложена вся чистая прибыль в размере почти 1,4 млрд руб.

«То есть около 25% выручки компании является источником инвестиционной деятельности», — пояснил он.

В 2025 году был реализован ряд проектов, направленных на экологическую безопасность и технологическое развитие. Так, более 1 млрд руб. было вложено во внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания стоков на биологических очистных сооружениях (БОС). Проведена реконструкция здания производственного управления.

К городской системе подключено 52 объекта, в числе которых стадион «Юность», дворец «Орлёнок», арена «Красная машина» и другие. Общая стоимость технологического присоединения объектов превысила 450 млн руб.

Также в прошлом году было обновлено более 20 км сетей водоснабжения и водоотведения. Проведённые работы позволили вдвое снизить количество аварийных ситуаций с отключением воды свыше восьми часов.

В рамках мероприятия участникам продемонстрировали работу Центра автоматизированного управления производством (ЦАУП) и его основной составляющей Центральной диспетчерской службы. В режиме реального времени ЦАУП обеспечивает постоянный анализ состояния оборудования и данных.

«Видим, что компания большое внимание уделяет цифровой модернизации. Результат — рост скорости реагирования на аварии и сокращение времени их ликвидации. И это большой плюс для наших жителей», — отметил Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы.

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