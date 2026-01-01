События Дягилевского фестиваля в Перми посетили 14,5 тысячи человек Он собрал более 480 участников и охватил 14 площадок Поделиться Твитнуть

Фото: Дягилевский фестиваль

С 11 по 20 июня в Перми прошел Дягилевский фестиваль, который курировал Теодор Курентзис. В этом году программа включала мероприятия, посвященные современному танцу, и серию хоровых концертов ведущих коллективов страны. В афише были симфонические концерты, мультижанровые перформансы, этническая музыка и синтетические спектакли. Фестиваль был организован Дягилевским фондом при поддержке генерального партнера — Сбера.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка, отметил, что участие банка в фестивале — это не только финансовая поддержка, но и создание условий для диалога между поколениями и культурами. Трансляции мероприятий в Okko и фестивальный плейлист на Sound сделали событие доступнее для широкой аудитории. Эксперты Сбера выступили в образовательной программе, поделившись опытом и вдохновив участников на новые проекты.

В 2026 году фестиваль объединил более 480 человек и прошел на 14 площадках города. Алла Платонова, министр культуры Пермского края, назвала фестиваль событием, которое поднимает планку благодаря насыщенной программе, смелым премьерам и глубокому взаимодействию с местной аудиторией. Гости отметили высокий уровень постановок, синергию балета, музыки и современного искусства, а критики выделили бережное отношение к классике и готовность к экспериментам. Фестиваль подтвердил статус Перми как культурного центра и создал платформу для профессионального и молодежного роста.

Фестивальный клуб работал в новой художественной галерее, где проводились лекции, творческие встречи и детские мастер-классы. Куратором этого направления стала музыковед Ляля Кандаурова. За время фестиваля в клубе состоялось 49 бесплатных мероприятий.

Образовательная программа привлекла 44 молодых певца из пяти стран и преподавателей оркестровых инструментов из России на площадке Дома Дягилева. В программе участвовали 29 педагогов из 11 городов — Перми, Нытвы, Верещагино, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Саратова, Якутска и Краснодара. Молодежный хор впервые выступил в кампусе «Школы 21».

На фестивале также появилась междисциплинарная резиденция «Остров», которая разместилась в Хохловке. Молодые художники разных направлений собрались для работы со звуком и пространством, создав проекты, представленные на итоговом концерте 20 июня.

Церемония закрытия прошла в Доме музыки на Заводе Шпагина. Концерт «Рамо. Звук света-2», которым дирижировал Теодор Курентзис, включал постановку Елизаветы Мороз с участием оркестра, хора и танцевальной труппы musicAeterna. Солистами выступили артистки Академии им. Антона Рубинштейна и приглашенные певцы. Программа состояла из известных и редко исполняемых произведений Рамо, крупнейшего композитора французского барокко. Музыканты играли на барочной гитаре, архилютне, теорбе, критской и колесной лире, а также на французских волынках-мюзетах.

За 10 дней фестиваля его посетили более 14,5 тыс. человек, половина из которых приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска и других городов.

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