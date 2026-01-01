До особого распоряжения отменяются поезда Пермь—Симферополь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила об отмене части поездов в Крым, ссылаясь на решение оперштаба республики. В списке отменённых оказался поезд №141/142 по маршруту Пермь—Симферополь. Последний рейс из Перми запланирован на 11 июля, а из Керчи – на 8 июля. Также отменены поезда из Челябинска, Мурманска, Смоленска, частично из Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом 7 ежедневных составов будут продолжать курсировать между полуостровом и другими городами: № 7/8 – Санкт-Петербург—Севастополь, № 27/28 – Москва—Симферополь, № 91/92 – Москва—Севастополь, № 315/316 – Адлер—Симферополь, № 179/180 – Санкт-Петербург—Евпатория, № 453/454 – Москва—Симферополь, а также № 17/18 (одноэтажный, трижды в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный, один раз в четыре дня) – Москва—Симферополь.

В компании отметили, если вы приобрели билет на поезд, который был отменен, вам необходимо вернуть его через сайт, где была произведена покупка, или в кассе дальнего следования на ж/д вокзале. Время зачисления денег зависит от способа оплаты и банка, выпустившего вашу карту. Обычно, если билет был куплен онлайн, деньги возвращаются в течение 1-2 рабочих дней. При возврате билета в кассе срок ожидания составляет 3-7 рабочих дней. Сумма будет возвращена в полном размере.

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