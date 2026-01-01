В Прикамье пчеловодов забыли предупредить об обработке полей пестицидами Нарушителю вынесено предостережение Поделиться Твитнуть

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело проверку соблюдения правил безопасности при использовании пестицидов и агрохимикатов. Инспекция касалась организации, занимающейся уничтожением борщевика Сосновского на сельскохозяйственных угодьях Пермского края.

В ходе анализа материалов выяснилось, что в мае 2026 года предприятие обработало пестицидами два участка земли, принадлежащих гражданам.

Мониторинг в системе ФГИС «Сатурн» показал, что организация приобрела пестициды «Тотал 480», «В» и «Анкор-85Р». Однако в договоре на услуги не были указаны конкретные препараты для уничтожения борщевика. Кроме того, в системе отсутствовали данные о планируемых пестицидах, дате обработки, кадастровом номере участков, способе и дозировке применения. Также не было информации о том, что население было проинформировано о сроках изоляции пчёл, используемых пестицидах и их классе опасности. Срок уведомления населения, который должен составлять не менее пяти дней, был нарушен.

В результате проверки было установлено, что юридическое лицо нарушило требования законодательства о безопасном обращении с пестицидами. В частности, нарушены ч. 2 ст. 22 ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а также ряд частей ФЗ № 490 «О пчеловодстве в Российской Федерации».

24 июня 2026 года Управление Россельхознадзора вынесло нарушителю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложило принять меры по устранению выявленных нарушений.

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