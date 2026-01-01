Почта России выпустила открытки к 325-летию Чёрмоза Поделиться Твитнуть

фото: Почта России

В честь 325-летия Чёрмоза, самого маленького города Пермского края, 27 июня, в День города, Почта России организует специальную праздничную акцию.

К юбилею был выпущен ограниченный тираж открыток с изображениями ключевых достопримечательностей: храма Рождества Пресвятой Богородицы, старинного пруда и исторического облика города. Жители и гости смогут подписать открытки и отправить их родным и друзьям по всей стране.

Чёрмоз был основан в 1701 году и до сих пор сохраняет атмосферу старинного Прикамья. Одним из главных символов города является храм Рождества Пресвятой Богородицы, рядом с которым установлена часовая башня. Эти куранты, появившиеся в 1848 году, на три года старше кремлёвских часов на Спасской башне, а механический лунный календарь, расположенный рядом, не имеет аналогов в России.

«Чёрмоз привлекает своей тишиной, зелёными улочками и размеренным ритмом жизни. Открытка идеально передаёт атмосферу этого места тем, кто когда-то покинул его, но хранит в сердце тёплые воспоминания. Эти открытки помогут вновь почувствовать связь с малой родиной», — сказала Татьяна Кокшарова, руководитель направления по внешним коммуникациям УФПС Пермского края.

Акция по подписанию открыток пройдёт 27 июня с 12:00 до 16:00 в Городском саду. Если будет идти дождь, мероприятие перенесут в Дом культуры.

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