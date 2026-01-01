Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три народные традиции Пермского края претендуют на статус объектов российского этнокультурного наследия Московские кинематографисты снимут фильм о коми-пермяцком народном промысле Поделиться Твитнуть

Съёмки танца тупи-тап в деревне Кукушка

Дом народного творчества «Губерния»

Пермский край готовит новую заявку о включении феноменов региона в Единый реестр объектов нематериального этнокультурного достояния РФ. Об этом на специальной пресс-конференции 23 июня рассказали министр культуры Пермского края Алла Платонова, директор Института гуманитарных исследований УрО РАН Александр Черных и генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова.

Планируется отправить заявку на включение в реестр трёх явлений народной культуры Пермского края: коми-пермяцкого танца тупи-тап, песенной традиции Юрлинского района — анклава русского населения в Коми-Пермяцком округе и традиционной коми-пермяцкой технологии окраски ткани и текстильной набойки.

Для подготовки документов, фото- и видеофиксации феноменов с 15 по 21 июня 2026 года проходила большая экспедиция пермских учёных во главе с Александром Черных под эгидой Всероссийского дома народного творчества им. В. Поленова. Учёные работали в Кудымкаре, в деревнях Верхнее Лобаново, Пож, Кукушка, Юксеево, Чинагорт и Шадрина и в сёлах Большая Коча, Кочёво, Архангельское и Пелым.

Работу над созданием видеодокументации об уникальной технологии текстильной набойки продолжит московская съёмочная группа, которая приезжает в Пермь 29 июня. Режиссёр и два оператора из Москвы будут работать в Кудымкаре, Архангельском, Чинагорте и Шадриной; результатом должен стать документальный фильм о технологии крашения ткани и набойки у коми-пермяков.

В нынешнем полевом сезоне Пермский край уже в третий раз организует экспедицию в рамках проекта, оператором которого является Государственный Российский дом народного творчества им. Поленова. Предыдущие экспедиции состоялись в 2022 и 2024 годах; в 2024 году экспедиция проходила в Кунгурском и Ординском районах и была сфокусирована на камнерезном промысле.

В настоящий момент в Едином реестре объектов нематериального этнокультурного достояния РФ представлены четыре феномена из Пермского края: татарский праздник Барда-зиен, коми-пермяцкий праздник Строча, технология изготовления бардымской тюбетейки и коми-пермяцкая традиция игры на флейтах из стеблей сныти — пэлянах.

Кроме того, как сообщила директор ПДНТ «Губерния» Татьяна Санникова, в Пермском крае есть собственная «Красная книга» нематериального культурного наследия.

Подробный репортаж об экспедиции в Коми-Пермяцкий округ читайте в «Новом компаньоне» 14 июля.

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