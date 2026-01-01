В Прикамье перед судом предстанет женщина, обвиняемая в неуплате алиментов Поделиться Твитнуть

Следственный отдел ОМВД России по Чайковскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Женщина обвиняется в неуплате средств на содержание детей и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, фигурантка длительное время уклонялась от выплаты алиментов на свою несовершеннолетнюю дочь, несмотря на прошлое привлечение к административной ответственности. Общая сумма долга превысила 350 тыс. руб. Ребенок сейчас находится под опекой других лиц, так как мать самоустранилась от его воспитания и материального обеспечения.

Кроме того, в декабре 2025 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанесла удар ножом в живот своему сожителю. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала полученные мужчиной повреждения как тяжкий вред здоровью.

Доказательная база по обоим фактам собрана полностью. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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