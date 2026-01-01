В Росреестре Прикамья анонсировали внедрение биометрии для электронных сделок с недвижимостью Поделиться Твитнуть

С 1 июля 2026 года Росреестр вводит новую систему идентификации участников электронных сделок с недвижимостью, основанную на биометрических данных. Это нововведение предусмотрено ФЗ № 133 от 07.06.2025, который вносит изменения в ст. 36.2 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Для подтверждения личности теперь будут использоваться биометрические данные, такие как изображение лица и голос, в дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Эти данные будут проверяться через портал «Госуслуги», что избавит участников сделки от необходимости обращаться в Росреестр для уведомления о возможности проведения электронных сделок.

Чтобы воспользоваться новым способом, все участники сделки должны зарегистрироваться в единой биометрической системе, иметь подтверждённую учётную запись на «Госуслугах» и УКЭП. Подтвердить биометрические данные можно через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия» или в отделениях аккредитованных банков.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Анна Болотникова подчеркнула, что использование биометрии является добровольным. При наличии УКЭП участники сделки могут продолжать пользоваться привычными способами оформления документов, такими как Личный кабинет на сайте Росреестра, портал «Госуслуги», электронные платформы банков и застройщиков, а также через нотариуса или кадастрового инженера.

Новый порядок особенно полезен для тех, кто хочет оформить регистрацию без личного визита, например при нахождении участников сделки в разных городах. Однако стоит отметить, что биометрия подтверждает личность заявителя, но не оценивает сам объект недвижимости. Поэтому перед сделкой необходимо тщательно изучить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, общедоступные данные на Публичной кадастровой карте на платформе «Национальная система пространственных данных» (https://nspd.gov.ru/), а также документы продавца, основания владения и наличие ограничений на объект.

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