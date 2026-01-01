Пермская «Парма» усилилась американским форвардом Уэйли подписал контракт с клубом на год Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

БК «Бетсити Парма» усилился американским форвардом Айзейей Уэйли. Ему 28 лет, рост 206 см. Соглашение рассчитано на один сезон.

Как рассказали в клубе, Уэйли учился в Университете штата Коннектикут и провёл четыре сезона в NCAA за команду «Юконн Хаскис». В сезоне 2020/21 был признан лучшим защитным игроком конференции Биг Ист по итогам голосования тренеров. В 2022 году участвовал в драфте НБА, но не был выбран. Затем начал карьеру в фарм-команде «Хорнетс», а после играл за мексиканские «Астрос де Халиско». С этой командой Уэйли выиграл CIBACOPA (Чемпионат Мексики), а затем провёл сезон в Германии за «Гейдельберг», где вошел в тройку лучших игроков Бундеслиги по блокшотам и подборам.

В сезоне 2024/25 дебютировал в Единой Лиге ВТБ за «Локо», сыграв 57 матчей и показав статистику в 8,1 очка, 5,2 подбора, 0,9 передачи, 1,1 блокшота и 0,7 перехвата.

Прошлый сезон начал в турецком «Тофаше» и завершил в итальянском «Наполи».

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