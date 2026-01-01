Более 40% пермяков предпочитают отдыхать в России Поделиться Твитнуть

Елена Синица

SuperJob провёл опрос среди пермяков, чтобы узнать их предпочтения относительно идеального отпуска. Результаты показали, что 44% респондентов выбирают отдых в пределах России. Треть опрошенных отдали предпочтение зарубежным путешествиям, а 26% затруднились с выбором.

Интересно, что мужчины чаще женщин выбирают внутренний туризм. Среди молодёжи до 35 лет 37% предпочли заграничный отдых, в то время как среди старшего поколения большинство (почти половина) выбирают отдых в России.

Среди популярных зарубежных направлений у пермяков лидируют Турция, Италия и Таиланд.

В России наибольшей популярностью пользуется Сочи.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.