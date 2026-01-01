Средний срок работы на первом месте в Пермском крае превысил 5 лет Поделиться Твитнуть

Согласно данным hh.ru, россияне в среднем работают на первой работе 4,8 года, а жители Пермского края — 5,1 года. Самый длительный первый опыт работы среди регионов зафиксирован в Еврейской автономной области — 6,3 года. Самый короткий — в Санкт-Петербурге и Москве: 4,2 года.

По результатам анализа резюме россиян за 2026 год, проведённого экспертами hh.ru, установлено, что дольше всего сотрудники остаются на первой работе в регионах Дальнего Востока, Северного Кавказа и северных территориях европейской части России.

С возрастом увеличивается продолжительность работы на первом месте трудоустройства. Так, россияне 18-24 лет работают у первого работодателя в среднем 1,4 года, в возрасте 25-34 лет — 2,7 года, а в возрасте 35-44 лет — уже 5 лет. Люди 45-54 лет работают на первой работе более 8 лет, а специалисты старше 55 лет — более 12 лет. Представители старших поколений, таким образом, имеют наиболее продолжительный стаж работы на первом месте, в то время как молодые поколения, такие как «миллениалы» и «зумеры», чаще меняют работу на ранних этапах карьеры. Мужчины, как правило, задерживаются на первой работе чуть дольше женщин: средний срок для женщин составляет 4,5 года, а для мужчин — 5,1 года.

«В крупных городах рынок труда характеризуется высокой динамикой. С одной стороны, здесь наблюдается значительное количество вакансий и высокая конкуренция за специалистов. С другой стороны, трудовая мобильность в таких регионах также высока, что связано, в том числе, с притоком студентов. Всё это создаёт постоянный поток новых возможностей для кандидатов, поэтому жители мегаполисов чаще меняют первое место работы, чем жители небольших регионов», — отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

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