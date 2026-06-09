Пермский край заключил несколько важных соглашений на ПМЭФ-2026 Форум проходил с 3 по 6 июня Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме-2026. В рамках мероприятия состоялись переговоры с руководством крупных российских промышленных холдингов и госкорпораций, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На площадках форума регион подписал соглашения с ключевыми партнерами, среди которых ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» и АО «ОХК Уралхим». Также Пермский край заключил документы о сотрудничестве с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Ямало-Ненецким автономным округом. В рамках партнерства ЯНАО будет использовать разработки пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование».

Важным итогом работы делегации стало подписание стратегического соглашения со Сбербанком. Документ предусмотрел внедрение технологий Process Mining для развития экономики региона. Кроме того, на полях форума подписали соглашение с АО «Газстройпром», входящим в число генеральных подрядчиков компании «Газпром».

Кроме того, состоялась рабочая встреча между руководством Самарской области и пермской телекоммуникационной компанией АО «ЭР-Телеком Холдинг». Ключевой темой переговоров стало повышение цифровой зрелости региона через внедрение передовых IT-решений в ключевых сферах жизни. Стороны рассмотрели возможность запуска пилотного проекта по внедрению IP-видеодомофонии нового поколения. Речь идет об установке домофонов с кнопками вызова «гражданин-полиция», системой массового оповещения населения через панели и интеграцией видеоизображений в региональную платформу видеонаблюдения. Также обсуждалась функция автоматического открытия подъездных дверей при объявлении угрозы опасности беспилотников (БПЛА).

Иван Макеев/ Правительство Самарской области

Помимо этого, компания и Курская область заключили соглашение, направленное на развитие телекоммуникационной инфраструктуры, цифровизацию городской среды и сферы ЖКХ, а также восстановление приграничных территорий региона. Расширено сотрудничество и с Республикой Коми. На Петербургском международном экономическом форуме стороны договорились о внедрении в регионе умных устройств мониторинга, IoT-систем для ЖКХ и развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Также глава «Эр-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев и представители Оренбургской области договорились о реализации пилотного проекта по обновлению комплекса «Безопасный город» за счет его объединения с системой «Умный домофон». Кроме того, стороны затронули тему создания единого цифрового ресурса для управления коммунальным хозяйством, что должно повысить эффективность работы профильных служб. Еще одним важным итогом переговоров стало обсуждение строительства в регионе технопарка. Новая площадка планируется как база для ИТ-компаний и стартапов, что будет способствовать формированию современной технологической инфраструктуры области.

Губернатор Дмитрий Махонин принял участие в деловой сессии Росавтодора и ГК «Автодор». В ходе заседания обсудили развитие скоростных автомобильных дорог в России, формирование конкурентоспособной транспортной сети, организацию бесшовной логистики и увеличение скоростных лимитов на федеральных трассах.

Правительство Пермского края

Пермский край традиционно выступает активным участником деловой программы ПМЭФ. Только за последние два года на этой площадке было заключено более двадцати соглашений, значительная часть которых носила инвестиционный и инфраструктурный характер.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года в Санкт-Петербурге, а с 2006 года проходит под патронатом президента РФ. Площадка объединяет представителей органов власти, бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов экономического развития страны.

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