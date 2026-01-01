В минздраве Прикамья сообщили о состоянии пострадавшего в столкновении восьми авто Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили о состоянии пострадавшего в массовом ДТП, которое произошло в Соликамске утром 9 июня.

По словам очевидцев, в аварии участвовало восемь транспортных средств, включая легковые автомобили и грузовики. Один из грузовых автомобилей перевернулся и оказался в кювете. Один из легковых автомобилей получил значительные повреждения.

Как уточнили perm.aif.ru в краевом минздраве, в результате ДТП пострадал только один человек.

Пострадавшего осмотрели медики в больнице. От госпитализации он отказался.

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