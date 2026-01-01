Более 40% пермяков ищут новую работу из-за низкой зарплаты

Константин Долгановский

Опрос SuperJob установил три главные причины поиска новой работы жителями Пермского края. Это низкий доход, отсутствие карьерных перспектив и желание изменить сферу деятельности.

42% опрошенных пермяков указали недовольство своим текущим уровнем дохода как основную причину для поиска новой работы. 14% респондентов отметили, что их побуждает к смене работы застой в карьерном росте. Третье место в рейтинге причин заняла мысль о смене профессиональной сферы — 13% работников рассматривают возможность перехода не только к другому работодателю, но и к новой профессии.

7% участников опроса начали искать новую работу из-за реальных или предполагаемых сокращений в компании. 6% опрошенных недовольны своим руководством. Еще 5% выразили недовольство условиями труда. 4% респондентов указали на удалённость работы от их дома как на проблему, а 3% — на неудобный график. Потребность в удалённой работе возникла у 2% участников опроса. Слишком высокая рабочая нагрузка утомила ещё 2%.

Мужчины чаще, чем женщины, ищут новую работу из-за отсутствия карьерного роста и недовольства руководством. Женщины чаще говорили о планах сменить сферу деятельности, жаловались на удалённость работы, плохие условия труда и выражали беспокойство из-за новостей о возможных сокращениях.









