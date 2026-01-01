За сутки в Пермском крае ликвидировано 10 пожаров
По данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю, за истекшие сутки (23 мая 2026 года) на территории региона зарегистрировано и ликвидировано 10 пожаров. Об этом сообщает ВЕТТА.
География происшествий: 4 пожара — в Перми; 2 пожара — в Пермском муниципальном округе; по 1 пожару — в Лысьвенском, Березниковском, Краснокамском и Чусовском муниципальных округах.
В результате возгораний погибших и травмированных не зафиксировано.
МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с напоминанием: при обнаружении признаков пожара (задымление, открытый огонь, характерный запах горения) необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам экстренных служб: 01, 101 или 112.
