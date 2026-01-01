В Индустриальном районе Перми расселили аварийный дом Речь о доме на улице Танкистов

Константин Долгановский

В Индустриальном районе Перми завершено расселение аварийного многоквартирного дома по улице Танкистов, 18 в рамках механизма комплексного развития территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Здание включало десять жилых помещений общей площадью 416 кв. м, в которых проживали 15 человек. Все жильцы получили предусмотренные законодательством варианты обеспечения: собственникам выплачена денежная компенсация, нанимателям предоставлено благоустроенное жильё равнозначной площади.

Расселение осуществлялось в границах зоны комплексного развития жилой застройки, ограниченной улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской. Данный механизм позволяет синхронизировать переселение граждан из аварийного фонда с последующим развитием территории.

Жители Перми, нуждающиеся в консультации по вопросам расселения или порядка получения возмещения, могут обратиться в городское управление жилищных отношений по адресу: ул. Максима Горького, 18. Справки предоставляются по телефонам: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59. Подать заявление на получение компенсации или жилого помещения можно в ходе личного приёма: понедельник—четверг с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

