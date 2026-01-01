Пермская «Парма» обыграла «Енисей» на выезде Лучшими у пермяков названы Брэндан и Джален Адамсы

В Красноярске на арене «Север» в воскресенье, 5 апреля, прошёл очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2025/26. Местный «Енисей» встречался с пермской «Пармой». Гости одержали победу со счётом 78:73 (25:17; 11:21; 14:20; 28:15).

В составе «Пармы» выделялись два игрока: Брэндан Адамс забросил 19 очков, сделал 4 подбора и 1 перехват, его коэффициент эффективности составил «+7», а Джален Адамс набрал 16 очков, собрал 7 подборов и совершил 2 перехвата, его коэффициент эффективности был «+10».

