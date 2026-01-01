В Прикамье простятся с погибшим на СВО Николаем Кислицыным

фото предоставлено администрацией Еловского округа

В понедельник, 6 апреля, в Прикамья простятся с погибшим на СВО жителем Еловского округа Прикамья Николаем Кислицыным, об этом сообщили в местной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Николай родился 7 января 1978 года в Перми. Учился в средней школе № 43 Мотовилихинского района. После окончания школы прошёл курсы газоэлектросварщика и с 18 лет начал работать автослесарем. У него осталась дочь.

В 2023 году Николай Александрович переехал из Перми в Елово, где работал грузчиком в ООО «Компания «Дилия». В последние два года трудился вахтовым методом в Нижнем Новгороде.

В октябре 2025 года Николай Кислицын заключил контракт с Министерством обороны РФ и стал участником специальной военной операции. Служил механиком-водителем мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.

24 декабря 2025 года мужчина погиб в бою.

Церемония прощания пройдёт в с. Елово:

— с 11:00 — прощание в ритуальном зале по ул. Ленина, 81 (напротив церкви);

— в 12:00 — гражданская панихида в ритуальном зале (там же);

— в 12:30 — отпевание в Петропавловском храме, затем захоронение на Еловском кладбище;

— в 14:00 — поминальный обед в кафе «Погребок» по ул. Калинина, 17.

