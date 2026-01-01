Суд в Перми обязал «Протон ПМ» выплатить подрядчику 2,7 млн рублей Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску ООО «Экотехнологии» к АО «Протон-Пермские моторы» о взыскании задолженности по договору подряда в размере 2,697 млн руб., а также процентов за пользование денежными средствами в размере 72,3 тыс. руб. Истец также требовал возмещения судебных издержек на оплату услуг представителя в размере 40 тыс. руб.

В материалах дела сказано, что подрядчик в 2025 году выполнял замену трубопровода питьевой воды на территории загородной производственной площадки АО «Протон-ПМ».

Суд установил, что работы ООО «Экотехнологии» выполнены в полном объёме и приняты заказчиком, но оплачены частично. Истец направил претензию, которая осталась без ответа. Суд удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика основной долг, неустойку, судебные расходы на госпошлину и услуги представителя, а также постановил продолжить начисление неустойки с 13 января 2026 года. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ООО «Экотехнологии» — пермская компания, зарегистрирована 2 ноября 2015 года. Директор — Михаил Ширинкин, учредитель — Ольга Ширинкина. Выручка компании в 2024 году составила 16,9 млн руб., чистая прибыль выросла до 603 тыс. руб.

АО «Протон-ПМ» — российский серийный производитель жидкостных ракетных двигателей. Предприятие специализируется на выпуске двигателей для первой ступени ракет-носителей среднего и тяжёлого класса. Входит в состав Пермского моторостроительного комплекса, который занимается разработкой, производством и сопровождением авиационных и ракетных двигателей, газотурбинных установок, вертолётных редукторов и трансмиссий. Директор — Александр Лядов. Сведения об учредителях отсутствуют. Финансовые отчёты компания не публиковала с 2019 года.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.