В Перми директора и бухгалтера бутика подозревают в хищении свыше 29 млн рублей

Константин Долгановский

В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что директора и главного бухгалтера магазина одежды в одном из торговых центров Перми подозревают в присвоении более 29 млн руб.

Недостачу наличных обнаружили во время внеплановой проверки. Руководство магазина обратилось в полицию. В ходе расследования выяснилось, что с июня 2023 года до ноября 2025-го две сотрудницы, сговорившись заранее, систематически похищали деньги из кассы.

Дело расследуют сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Расследование продолжается.

