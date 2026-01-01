В марте аптечный рынок в Перми продемонстрировал рост на 15-20%

Константин Долгановский

В Перми аптечный рынок в марте продемонстрировал значительный рост после относительно умеренного февраля. В среднем продажи увеличились на 15-20% в рублях, при этом наблюдалось снижение цен. Так, средняя стоимость стандартной аптечной корзины в краевом центре снизилась на 2,5%, составив 6856,79 руб. Об этом «Новому компаньону» сообщили в проекте Megapteka.ru.

Группа товаров для лечения простуды и гриппа продолжила терять свою долю. Это свидетельствует о завершении зимнего простудного сезона. Спрос сместился с простудных заболеваний на сезонную аллергию и хронические заболевания. Снижение цен дополнительно подогрело интерес покупателей, что привело к значительному увеличению объёмов продаж.

Так, в Перми наибольший рост продаж в марте наблюдался в следующих категориях: обезболивающие (+58% в рублях), аллергия (+27%) и зрение (+25%). Контрацептивы, напротив, снизились.

В среднем по крупным городам особенно заметно вырос спрос на препараты от аллергии, что характерно для начала весеннего сезона (+33,6%), на втором месте — эндокринная система (+26,4%), замыкает тройку зрение (+26,6%).

Зафиксировано значительное удешевление обезболивающих препаратов (—20%), лекарств для эндокринной терапии (—3,5%), для сердца и сосудов (—1,5%).

Средняя стоимость стандартной аптечной корзины в 28 городах РФ снизилась с 7210 до 7122 руб. (—1,22%). Самая дорогая корзина в марте сложилась в Мурманске (7692 руб.), самая доступная — в Екатеринбурге (6699 руб.).

