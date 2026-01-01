Под Пермью вызволили рыбака, потерявшегося в тумане на Каме

фото: минтербез Пермского края

В Краснокамске спасатели пришли на помощь рыбаку, который не вернулся с рыбалки, сообщили в МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования».

Тревогу подняла его жена, позвонившая в ЕДДС 3 апреля в 21:14. Спасатели отправились к месту, откуда рыбак отправился на лодке, и начали поиски вместе с полицейским, используя громкоговоритель.

Задачу усугубляли темнота и густой туман.

В ходе обследования района спасатели услышали крики о помощи с другого берега Камы. Они начали подавать сигналы фонариком, и мужчина, увидев свет, направился к нему, после чего выбрался на берег и был передан родственникам.





