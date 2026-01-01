В Перми ГАИ изъяла у несовершеннолетних водителей четыре мотоцикла

фото: ГАИ Перми

В Перми сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Вело-мототранспорт, ЭСИМ», целью которого было выявление нарушений среди водителей двухколёсного транспорта. Особое внимание было уделено несовершеннолетним водителям. В ходе мероприятия было выявлено 11 нарушений ПДД.

Автоинспекторы задержали четырёх юных водителей мотоциклов, которые не имели права управления транспортным средством. В отношении их родителей были составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ за передачу управления лицу без соответствующих прав, а также по ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без прав. Мотоциклы были изъяты и отправлены на специализированную стоянку.

«Родители, прежде чем покупать ребёнку мотоцикл, тщательно взвесьте все риски. Дети, которые не обладают достаточным опытом и знанием ПДД, часто становятся участниками ДТП, что может привести к тяжёлым последствиям. Помните, что вы несёте ответственность за жизнь и здоровье ваших детей», — обратились инспекторы к жителям краевого центра.





