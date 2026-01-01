На юге Пермского края наблюдается значительное повышение уровня воды в реках За сутки вода поднимается на метр и выше

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, значительное повышение уровня воды в реках наблюдается на юге Пермского края.

В нижнем течении реки Бабка (пост Моховое) за последние 12 часов уровень воды поднялся на 80 см, а за четыре дня — на 300 см. На реке Буй в Куединском районе (село Трегубовка) за 12 часов уровень воды увеличился на 40 см, а с начала половодья — более чем на 2 м.

За последние 12 часов самый значительный подъём уровня воды (на 1 м) зафиксирован на реке Сылва в Кунгуре, однако основной рост ещё впереди. На реке Ирень за сутки уровень воды поднялся на 120 см, а с начала половодья — на 250 см.

Ожидается, что основной пик половодья на всех реках южной части края сформируется во второй половине следующей недели. Величина пика и его точная дата будут зависеть от температурного фона и количества осадков с 8 по 10 апреля, которые пока остаются неопределенными.

