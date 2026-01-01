В апреле в Прикамье состоится большой цифровой диктант Каждый житель сможет проверить свои знания и навыки в области цифровых технологий

Фото сгенерировано искусственным интеллектом

С 7 по 14 апреля в Пермском крае пройдёт масштабная проверка цифровой грамотности в рамках федерального проекта «Цифровая Россия». Жители региона смогут принять участие в онлайн-диктанте, который охватит все 89 регионов России.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, это событие станет одним из крупнейших просветительских цифровых проектов в стране, позволяя каждому совершеннолетнему жителю проверить свои знания и навыки в области цифровых технологий.

Вопросы для диктанта подготовлены совместно с ПГНИУ, Алтайским государственным университетом и Минцифры России. В них учтены различные уровни подготовки участников — от базовых тем использования государственных онлайн-сервисов до более сложных вопросов, касающихся информационной безопасности и защиты от кибермошенничества. Участники смогут пройти тестирование на официальном сайте проекта, где также будет доступен разбор заданий и рекомендации экспертов.

По итогам тестирования каждый участник получит именной электронный сертификат с результатами и правильными ответами. Это позволит не только оценить уровень цифровой грамотности, но и выявить зоны для дальнейшего развития.

Участие в диктанте бесплатное и доступно в онлайн-формате на протяжении всей недели проведения акции.

