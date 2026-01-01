В Прикамье каждый второй новорожденный регистрируется через Госуслуги Всего с начала года в регионе родилось более 20,4 тысячи малышей

В Пермском крае более половины заявлений о регистрации новорожденных поступают через портал Госуслуг. С начала года в регионе появилось 20 430 малышей, из них 10 450 были зарегистрированы электронно — это 51% от общего числа. Среди новорождённых мальчиков больше: 10 534 против 9893 девочек. Такие данные предоставили в министерстве информационного развития и связи Пермского края.

Родители оформляют электронное медицинское свидетельство о рождении прямо в роддоме. Документ автоматически поступает в личный кабинет на Госуслугах. На его основании подаётся заявление на регистрацию, которое должен согласовать второй родитель. Вся процедура занимает около двух дней. После этого остаётся только забрать бумажное свидетельство в любом отделе ЗАГС.

Сразу после электронной регистрации в личном кабинете становятся доступны:

— СНИЛС ребёнка;

— информация о материнском капитале;

— возможность подать заявление в детский сад.

После получения бумажного свидетельства ребёнок автоматически получает ИНН. Кроме того, на Госуслугах можно сразу зарегистрировать малыша по месту жительства и оформить полис ОМС.

