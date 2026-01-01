В пермском аэропорту вновь задерживаются несколько рейсов Пассажиры вынуждены ждать почти по 7 часов

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В международном аэропорту Большое Савино 4 апреля наблюдаются задержки нескольких рейсов. По данным онлайн-табло, наиболее существенно сдвинуты по времени вылеты и прибытия.

В частности, вылет рейса ЮВ 542 Пермь—Казань («ЮВТ АЭРО») перенесён с 1:50 на 8:40, задержка составила почти 7 часов.

Самолёт авиакомпании "Победа" из Перми в Москву (аэропорт Внуково) вылетит в 15:35 вместо 14:25.

Также задерживаются рейсы до Перми. Так, самолёт "ЮВТ АЭРО" из Самары прибудет в столицу Прикамья в 8:25 вместо 1:00. Задержка составит более 7 часов. Кроме того, с опозданием прибудет борт из Сочи (рейс ДР 361 авиакомпании «Победа»). Он приземлится в Перми в 15:05 вместо 13:55.

Отметим, ранее в Росавиации сообщили, что временные ограничения на приём и выпуск самолётов вводились в аэропортах Саратова, Пензы, Ульяновска, Калуги и Самары. Эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полётов. После снятия ограничений аэропорты возобновили работу в штатном режиме, однако накопленные задержки повлияли на расписание рейсов в Пермь и другие города.

Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на онлайн-табло и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.