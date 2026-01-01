Почти 50% пермяков подрабатывают этой весной или ищут дополнительную работу

По данным совместного опроса «Авито Подработка» и «Авито Реклама», в котором приняли участие 10 тыс. россиян, 47% жителей Перми уже подрабатывают или планируют начать подработку этой весной, а еще 31% рассматривают такую возможность. Таким образом, более трёх четвертей пермяков так или иначе заинтересованы в дополнительной занятости в весенний период. Эти данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

Как отмечается в исследовании, среди тех, кто уже работает или собирается подработать, наибольшей популярностью пользуются следующие сферы:

— ремонт и сервис — 16%;
— строительство и отделочные работы — 16%;
— склады и логистика — 15%;
— доставка и курьерские услуги — 14%;
— розничная торговля — 14%.

Главной причиной поиска подработки остаётся финансовая составляющая — 73% опрошенных. Также жители Перми идут на дополнительную работу ради нового опыта и навыков (20%), чтобы чувствовать себя более вовлечёнными (20%), сменить обстановку (19%), а также из-за появления сил и желания (10%) или увеличения свободного времени (10%).

Большинство пермяков, планирующих подработку, рассчитывают на заработок от 20 до 40 тыс. руб. в месяц (43%), ещё 33% — до 20 тыс. руб. В среднем жители Перми ожидают получить за весеннюю подработку около 27 тыс. руб. в месяц.

Чаще всего пермяки узнают о возможностях подработки через личное окружение — 45% респондентов. Онлайн-реклама на маркетплейсах и сайтах с объявлениями занимает второе место (39%), опережая социальные сети (34%) и поисковые системы (32%).

Онлайн-реклама становится всё более значимым фактором: 19% готовы откликнуться на предложение, если реклама демонстрирует хорошие условия, а 24% признают, что реклама помогает обратить внимание на подработку.

Эксперты отмечают, что для успешного поиска подработки важно сразу видеть конкретные условия и задачи, а не только бренд работодателя. Площадки с объявлениями особенно ценны, так как пользователи приходят туда уже с целью найти работу.

«При выборе подработки пользователи в первую очередь смотрят на уровень дохода, формат занятости и понятные задачи. Это напрямую влияет на отклик», — подчёркивают специалисты «Авито Рекламы».

