В Прикамье ищут перевозчика для сезонного автобусного маршрута № 84 Он соединит садоводческое некоммерческое товарищество «Сылва» с микрорайоном Новые Ляды

Фото: Департамент транспорта Перми

В Пермском крае стартовал отбор перевозчика на обслуживание сезонного автобусного маршрута № 84 в микрорайоне Новые Ляды.

Согласно планам, маршрут будет функционировать с конца апреля по октябрь. Он соединит садоводческое некоммерческое товарищество «Сылва» с м/р Новые Ляды, где пассажиры смогут осуществлять пересадку на пригородные электропоезда, а также на городские автобусы № 34 и 61 и межмуниципальные рейсы.

Особое внимание уделено комфорту и доступности транспорта. Для обслуживания линии запланировано использование автобусов малого класса, адаптированных для перевозки маломобильных пассажиров. Транспортные средства будут оснащены современными системами: валидаторами для безналичной оплаты, навигационным оборудованием, информационными медиапанелями, кондиционерами и датчиками подсчета пассажиропотока.

Запуск сезонного маршрута призван решить транспортную проблему дачников и обеспечить жителям удобное сообщение с садовыми участками в летний период.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.