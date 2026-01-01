Энергетики проверят теплосети микрорайона Гайва с помощью безвредного красителя

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети с 6 апреля приступят к проверке на трубопроводах в правобережной части города Перми. Специалисты добавят в систему отопления безопасный краситель — «Уранин-А». Работы пройдут в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-13 — микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района.

«Главная цель применения «Уранин-А» в отопительном сезоне — выявление утечек и несанкционированных врезок в систему отопления. Сам по себе краситель безвреден, но максимально эффективно помогает обнаружить неисправности. Это касается как тепловых сетей, так и внутридомовых систем», — пояснил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

«Уранин-А» отвечает всем требованиям санитарных норм. При добавлении в систему он придаёт воде ярко-зелёный цвет, который хорошо заметен при утечках или попадании в домовую систему горячего водоснабжения.

До 20 апреля 2026 года жители могут заметить зелёный оттенок воды из-под крана. В такой ситуации необходимо обратиться в свою управляющую компанию, и обязательно сообщить в Тепловую справочную службу ПАО «Т Плюс» по телефону 259-39-98 или написать на электронную почту uranin@tplusgroup.ru.

erid: 3apb1QrvkfDM7MstW7rV4CgxMmQjcQtWEdParVeg9Mqwt

