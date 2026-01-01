Прокуратура в суде добилась сохранения защитных лесов в Прикамье

Прокуратура Пермского края

Прокуратура региона выявила нарушения в работе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

В ходе проверки было установлено, что министерство допустило нарушение, приняв лесную декларацию от коммерческой организации. Эта организация арендовала лесной участок для заготовки древесины. В декларации была предусмотрена выборочная рубка лесных насаждений в защитных лесах, площадь которой на 14,5 га превышала максимальный размер, установленный федеральными Правилами отвода и таксации лесосек.

Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании действий министерства незаконными. Суд удовлетворил требования надзорного органа, сообщается на портале Прокуратуры РФ.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

