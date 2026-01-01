В Перми водитель трамвая помог задержать зацепера Нарушителей привлекут к ответственности

Константин Долгановский

Вечером 30 марта в Перми водитель трамвая заметил группу зацеперов на вагоне и вызвал специальные службы. Благодаря его внимательности один из нарушителей был задержан и доставлен в полицию. Об этом сообщили в департаменте транспорта Перми.

Сейчас транспортная компания передаёт материалы для привлечения к ответственности остальных участников опасного развлечения. Из-за происшествия движение трамваев было задержано примерно на 15 минут.

В дептрансе напомнили, что зацепинг — крайне опасное занятие, которое может привести к тяжёлым травмам или гибели. Кроме того, за такие действия предусмотрена административная ответственность, а родители несовершеннолетних могут быть привлечены к ответственности. Всем родителям настоятельно рекомендуют контролировать увлечения детей и объяснять им риски подобных игр.

