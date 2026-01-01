В Пермском крае прощаются с погибшим на СВО Алексеем Щеголевым

фото предоставлено администрацией Ординского округа

В Ординском округе Пермского края 31 марта простятся с Алексеем Щеголевым, который погиб в специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Мужчина погиб ещё 9 апреля 2024 года, выполняя задачи СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины, уточняется в официальном сообщении властей.

Церемония прощания начнётся в 10:30 у Грызановского сельского клуба. После этого военнослужащего похоронят на кладбище д. Грызаны.

Администрация округа выразила искренние соболезнования семье и близким погибшего.

