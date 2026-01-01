Омбудсмен Пермского края помог россиянке и сирийцу воссоединиться

фото аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко помог девушке из Перми воссоединиться с её женихом из Сирии. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Пара познакомилась, когда девушка училась в институте культуры. Она проходила практику в Китае, где встретила будущего мужа. После окончания учёбы они жили в разных странах, но продолжали поддерживать отношения и планировали создать семью в России.

Однако въезд молодого человека в страну оказался затруднительным: по законодательству приглашение могли оформить только близкие родственники, а пара ещё не была официально зарегистрирована. Девушка обращалась в различные органы, но везде получала отказ.

Сотрудники аппарата омбудсмена разработали правовую стратегию. После заключения брака документы супругов передали послу Российской Федерации в Сирии. Благодаря помощи ведомства гражданину Сирии оформили визу и предоставили содействие в пересечении границы.

