Более 40% пермяков не заходят в рабочие чаты во время отпуска Всегда остаются на связи 32% горожан

Согласно исследованию, проведенному «Авито Путешествия» совместно с «Авито Работа», значительная часть жителей Перми (41%) предпочитает полностью посвятить себя отдыху во время отпуска, избегая рабочих чатов и почты. Опрос, в котором участвовало свыше 7 тыс. работающих россиян, показал, что лишь 19% пермяков иногда просматривают рабочие сообщения, 11% читают, но не отвечают, а еще 11% предпочитают отключить уведомления. Эти данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

По мнению специалистов, полноценный отдых способствует лучшему восстановлению и повышению продуктивности после возвращения к работе. В то же время, 59% опрошенных сохраняют связь с рабочими вопросами.

Исследование также выявило, что специалисты службы поддержки (58%), работники складов (56%) и сотрудники сферы металлообработки (55%) наиболее высоко ценят баланс между работой и личной жизнью, стремясь минимизировать рабочие контакты в отпуске.

Большинство пермяков демонстрируют ответственный подход к работе даже во время отпуска: 32% остаются на связи для оперативного решения возможных экстренных ситуаций, и такое же количество (32%) старается завершить максимум дел до ухода в отпуск. Ещё 23% заранее передают свои обязанности коллегам, а 14% назначают ответственного за координацию команды.

Во время самого отпуска 29% пермяков проверяют рабочие чаты и почту при поступлении уведомлений о важных вопросах. Еще 24% делают это, когда появляется свободное время, например, вечером или в пути. В то же время 21% полностью игнорирует рабочие сообщения, 18% отвечают для быстрого урегулирования рабочих задач, а 11% — если уверены, что смогут оперативно решить вопрос.

Более трети пермяков (37%) считают стабильный интернет во время путешествий важным фактором. Женщины (37%) придают этому большее значение, чем мужчины (28%). Только 7% целенаправленно планируют цифровой детокс, в то время как для 25% доступность интернета не имеет значения.

