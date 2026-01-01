На проекты расчистки рек Егошихи и Данилихи в Перми выделено 14 млн рублей

Алёна Бронникова

Центр закупок объявил тендеры на создание проектов по расчистке русел рек Егошихи и Данилихи. Общая стоимость двух контрактов составила 14,3 млн руб., пишет «Рифей».

В условиях тендеров указано, что подрядчики обязаны выполнить инженерные исследования и оценку состояния русел, а также предусмотреть меры по компенсации ущерба, который может быть причинён в процессе работ.

Проект для Данилихи должен быть готов к 7 октября 2026 года, а для Егошихи — к 15 октября 2026 года.

