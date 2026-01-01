Пермский «СИБУР-Химпром» выбрался из многомиллионных убытков Выручка предприятия возросла на 1,6%

Пресс-служба правительства Пермского края

АО «СИБУР-Химпром» раскрыло финансовые итоги за 2025 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», по завершении отчетного периода компания зафиксировала чистую прибыль в 778,52 млн руб. Годом ранее АО сообщило об убытках в размере 663,2 млн руб. Выручка предприятия возросла на 1,6%, достигнув 13,248 млрд руб. (в 2024 году — 13,036 млрд руб.). Себестоимость продаж увеличилась на 1,6% и составила 11,1 млрд руб. против 10,9 млрд руб. в предыдущем году. Первым на публикацию отчёта обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

«СИБУР-Химпром» является пермской производственной площадкой «СИБУР Холдинга», одной из ведущих интегрированных нефтегазохимических компаний России. АО «СИБУР-Химпром» производит бутиловые спирты, этилен, пропилен, этилбензол, стирол и полистирол, а также пластификаторы и 2-этилгексанол.

