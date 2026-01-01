За 29 марта в Прикамье потушено 14 пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За последние сутки, 29 марта 2026 года, на территории Пермского края было ликвидировано 14 очагов возгорания. В частности, три пожара произошли в Перми, два — в муниципальных округах региона, по одному — в Кунгурском, Березовском, Чернушинском, Октябрьском, Уинском, Лысьвенском, Губахинском, Горнозаводском и Чусовском округах. В результате этих происшествий никто не погиб, но один человек получил травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения дальнейших возгораний 29 марта на территории Пермского края работали 180 профилактических групп, состоящих из 422 специалистов. Они провели 1 617 обходов жилых домов и инструктажы по пожарной безопасности с 3 114 жителями, распространили 2 440 информационных листовок.

В управлении МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендуют при обнаружении признаков пожара незамедлительно сообщить об этом по телефонам «01», «101» или «112».









