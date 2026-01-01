В Перми установлен 12-й за март суточный рекорд тепла Абсолютный рекорд марта для Пермского края пока не побит

фото: минтербез Пермского края

В воскресенье, 29 марта, в Перми температура поднялась на 2°С выше прогнозов, что позволило установить 12-й суточный рекорд тепла в марте (+12,6°С). В крае температура варьировалась от +8°С на севере до +11…+12°С в центральной и южной частях, а в Кунгуре было особенно тепло — +13,5°С. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Также обновлены данные о максимальных температурах за предыдущие дни. В Кыне 27 марта было +16,5°С, а 28 марта — +15,9°С. В Октябрьском 27 марта температура поднялась до +17,2°С, а 28 марта составила +16,3°С. В Добрянке 27 марта было +14,6°С, а 28 марта — +17,0°С. В Большой Соснове 27 марта термометр показал +14,5°С, а 28 марта — +16,6°С.

Таким образом, самым высоким значением температуры за эти дни и за весь март остается +17,3°С, зафиксированное 28 марта в Перми. Абсолютный рекорд марта для Пермского края, установленный в 2008 году в Вае (+17,4°С), не был побит — не хватило всего 0,1°С.

