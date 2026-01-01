В Перми обсудят проекты планировки территории Обсуждения состоятся с 31 марта по 3 апреля

Константин Долгановский

В Орджоникидзевском районе Перми с 31 марта по 3 апреля пройдут общественные обсуждения проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Менжинского, Таймырской и Кавказской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Жители могут ознакомиться с материалами проекта на публичном портале ИСОГД, на сайте администрации города, а также в администрации Орджоникидзевского района (ул. Щербакова, 24).

Свои предложения и замечания к проекту можно направить до 3 апреля через портал ИСОГД, в администрацию района или департамент градостроительства и архитектуры (ул. Сибирская, 15).

