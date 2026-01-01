Специалисты «Т Плюс» проверят теплосети Перми с помощью специального красителя зелёного цвета

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети с 30 марта начнут проверку на трубопроводах в левобережной части города Перми. Специалисты добавят в систему отопления безопасный краситель — вещество «Уранин-А». Работы пройдут в зонах теплоснабжения Пермской ТЭЦ-6 и Пермской ТЭЦ-9: Мотовилихинский, Ленинский, Индустриальный, Дзержинский и Свердловский районы Перми, а также деревня Кондратово.

«До окончания отопительного сезона 2025/26 ещё больше месяца, и система полностью заполнена теплоносителем. Поэтому сейчас применение «Уранина-А» наиболее эффективно. Флуоресцентный маркер вводится в сеть в строго определённой дозировке. Его применение полностью безопасно, что подтверждается многолетним опытом использования», — пояснил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

«Уранин-А» отвечает всем требованиям санитарных норм. Его ключевая особенность — способность придавать воде ярко-зелёный цвет, что делает заметными места повреждения трубопроводов, а также помогает выявить несанкционированные подключения к теплосетям.

До 13 апреля 2026 года жители могут заметить зелёный оттенок воды из-под крана. В такой ситуации необходимо обратиться в свою управляющую компанию, и обязательно в Тепловую справочную службу ПАО «Т Плюс» по телефону 259-39-98 или написать на электронную почту uranin@tplusgroup.ru.

