В Прикамье жителя Кунгура обвинили в мошенничестве при получении субсидии на развитие туризма Предприниматель завысил стоимость необходимого оборудования Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае следователи СК возбудили уголовное дело в отношении жителя Кунгура. Его обвиняют в мошенничестве при получении государственной субсидии (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в 2024 году предприниматель предоставил заведомо ложные сведения о стоимости оборудования для туристического комплекса, чтобы получить грант из бюджета региона. В документах он намеренно завысил стоимость необходимого оборудования. В результате из бюджета Пермского края ему было излишне перечислено более 255 тыс. руб.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. В ходе расследования обвиняемый полностью возместил причинённый ущерб.

Мужчине уже предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

