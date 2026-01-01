Пермские тепловые сети приняли участие в штабной тренировке городских сил ГО и ЧС

Фото: Пермский филиал «Т Плюс»

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» приняли участие в штабной тренировке сил гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Перми. Сотрудники энергокомпании продемонстрировали на ежегодном смотре готовность теплоэнергетиков к работе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при опасных метеорологических явлениях.

«Теплоснабжение — важная часть системы жизнеобеспечения Перми. Именно поэтому энергетики всегда готовы на высоком уровне отрабатывать риски возникновения чрезвычайных ситуаций на теплосетевых объектах. Эти компетенции наши специалисты подтвердили и в ходе сегодняшней тренировки», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Ермакович.

Смотр городских сил ГО и ЧС прошёл в Дзержинском районе Перми. В ходе учений специалисты «Т Плюс» применяли специализированную технику — автомобили ремонтно-восстановительных бригад для оперативной доставки к местам проведения работ.

«Тепломобили» укомплектованы всем необходимым: наборы инструментов, газосварочный аппарат, электрогенератор, насос для откачки воды, ограждения и предупредительные знаки. Персонал использовал спецодежду и средства индивидуальной защиты: каски с подбородочными ремнями, рукавицы, страховочные тросы для спуска в тепловые камеры.

По итогам штабной тренировки подтверждена высокая готовность городских экстренных служб — городской спасательной службы, медицины катастроф, противопожарной службы, газовой службы, службы электроснабжения, а также Пермских тепловых сетей — к ликвидации последствий ЧС на объектах системы теплоснабжения.

