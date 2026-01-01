В Перми наградили победителей конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Культура»

В День работника культуры, 25 марта, состоялось награждение победителей конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Культура».

Главную награду получило муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» за проект «Время героев. Родина героев», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект объединил исторические события с современными городскими мероприятиями. Были организованы торжественные мероприятия и тематические интерактивные площадки; более 60 локаций города были задействованы в проекте.

Дипломы финалистов также получили:

— работа «Быть в центре» Соликамского краеведческого музея;

— проект «Театр-Тятрик» детской сцены Пермского академического Театра-Театра.

Победителю вручены памятный знак с гербом Пермского края и право использовать логотип конкурса.

В рамках культурного форума были вручены федеральные и региональные награды.

Благодарность Министра культуры Российской Федерации была объявлена:

— Ирине Богатко, заместителю директора по учебно-методической работе детской хоровой школы «Хоровая капелла мальчиков»;

— Светлане Орловой, преподавателю хореографических дисциплин Пермского краевого колледжа искусств и культуры;

— Алексею Расторгуеву, художественному руководителю Театра «Балет Евгения Панфилова».

Благодарность губернатора Пермского края за вклад в сохранение культурного наследия получила Ольга Лебедева, директор Соликамского краеведческого музея.

Ольга Овчинникова, директор детской школы искусств им. Р.Н. Розен города Кунгура, была отмечена благодарностью Правительства Пермского края за развитие культуры и искусства.

Благодарности также удостоены:

— Игорь Грибанов, главный редактор Центра народного творчества Частинского муниципального округа;

— Елена Савельева, заведующая Шабуровского Дома культуры Частинского округа;

— Юлия Черницына, заведующая отделом народных ремёсел Центра народного творчества Частинского округа.

